"Блокують сперматозоїди": створили протизаплідні таблетки для чоловіків

Створили чоловічі контрацептиви, які тимчасово зупиняють сперматозоїди. Їх дія наразі досить короткотривала – до трьох годин, але перші результати досить обнадійливі.

Відкриття зробили американські дослідники з коледжу Weill Cornell Medicine, робота опублікована в журналі Nature Communications.

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Поки контрацептиви випробували на мишах. Учені застосували препарат TDI-11861, який пригнічує фермент, під назвою розчинна аденілатциклаза (sAC), важливий для функціонування сперми.

! Ефект "блокування"сперматозоїдів тривав близько трьох годин, а за добу зникав повністю. Після 52 спроб спаровування жодна самка миші не завагітніла. Побічних ефектів від використання препарату також не виявили.

Тепер вчені працюють над тим, щоб зробити препарат більш придатним для використання людьми. Наступний крок – повторити свої експерименти на іншій доклінічній моделі.

Вчені хочуть закласти основу для клінічних випробувань на людях, щоб перевірили вплив пригнічення sAC на рухливість сперматозоїдів у здорових чоловіків. Експерименти за участю людей планують розпочати у 2025 році.