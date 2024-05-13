Умер после того, как помылся впервые за 67 лет: история 94-летнего иранца

Иранец не принимал душ 67 лет, а когда местные жители убедили его помыться, он умер. До этого мужчина несмотря на абсолютную антисанитарию имел хорошее здоровье и сумел дожить до 94 лет.

Как жил человек

Известно, что человек жил сначала в яме под открытым небом, а затем – в открытой кирпичной лачуге. Конечно, его питание тоже желало лучшего, ведь потреблял Аму Хаджи преимущественно гнилые продукты, объедки, тушки дикобразов, которые уже начинали гнить и пил дождевую воду из ржавых канистр.

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Мужчину называли "самым грязным человеком в мире". А сам он говорил, что у него было чувство отвращения к мытью, свежей пищи и напитков. Он опасался, что заболеет, или же это принесет ему несчастье.



Жил человек под открытым небом / Фото Getty Images

Когда наступала холодная пора, иранец носил старый военный шлем, чтобы согреть голову. Чтобы "ухаживать" за волосами, Ами время от времени поджигал их огнем, когда они слишком отрастали.

Ами объяснял свой эксцентричный образ жизни результатом нераскрытых "эмоциональных неудач в молодости".



Амми считали самым бурным человеком в мире / Фото Getty Images

При каких условиях умер

Несмотря на отсутствие гигиены мужчина оставался физически здоровым и крепким.

Но местные жители сумели убедить Аму Хаджи помыться, ведь такой образ жизни делал его одиноким – ему было трудно найти друзей и спутницу.

Через несколько месяцев после того, как Аму впервые за много лет помылся, он заболел и умер.



Это чудо, что мужчина прожил так долго при таком образе жизни / Фото Getty Images

Вероятно, Хаджи смог оставаться здоровым столько лет, потому что он развил крепкую иммунную систему после десятилетий жизни в чрезвычайно суровых условиях.