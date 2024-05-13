Помер після того, як помився вперше за 67 років: історія 94-річного іранця

Іранець не приймав душ 67 років, а коли місцеві жителі переконали його помитися, він помер. До цього чоловік попри абсолютну антисанітарію мав гарне здоров'я і зумів дожити до 94 років.

Як жив чоловік

Відомо, що чоловік жив спершу у ямі просто неба, а потім – у відкритій цегляній халупі. Звісно, його харчування теж бажало кращого, адже споживав Аму Хаджі переважно гнилі продукти, недоїдки, тушки дикобразів, які уже починали гнити та пив дощову воду з іржавих каністр.

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Чоловіка називали "найбруднішою людиною у світі". А сам він говорив, що у нього було відчуття огиди до миття, свіжої їжі та напоїв. Він побоювався, що захворіє, або ж це принесе йому нещастя.



Жив чоловік просто неба / Фото Getty Images

Коли наставала холодна пора, іранець носив старий військовий шолом, щоб зігріти голову. Аби "доглядати" за волоссям, Амі час від часу підпалював його вогнем, коли воно надто відростало.

Амі пояснював свій ексцентричний спосіб життя результатом нерозкритих "емоційних невдач у молодості".



Аммі вважали найбурднішою людиною у світі / Фото Getty Images

За яких умов помер

Попри відсутність гігієни чоловік залишався фізично здоровим та міцним.

Та місцеві мешканці зуміли переконати Аму Хаджі помитися, адже такий спосіб життя робив його самотнім – йому було важко знайти друзів та супутницю.

Через кілька місяців після того, як Аму вперше за багато років помився, він захворів та помер.



Це диво, що чоловік прожив так довго за такого способу життя / Фото Getty Images

Імовірно, Хаджі зміг залишатися здоровим стільки років, тому що він розвинув міцну імунну систему після десятиліть життя в надзвичайно суворих умовах.