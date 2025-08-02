Шанс один из четырех: во Львове мужчина спас жену, став донором печени
- Во Львове мужчина успешно спас жену, став донором печени, что случается лишь в 25% случаев семейного донорства.
- 43-летняя Вера Стужук страдала от редкого аутоиммунного заболевания, и трансплантация печени от ее мужа Сергея стала единственным шансом на жизнь.
Во Львове врачи успешно провели трансплантацию печени, донором для пациентки стал ее муж. Такое стечение обстоятельств случается лишь в четверти случаев семейного донорства.
Историю супругов из Ивано-Франковска рассказали в Первом медицинском объединении Львова, передает 24 Канал.
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Женщина годами страдала от диагноза
43-летняя Вера Стужук годами жила с непонятными симптомами. Ее беспокоили постоянная слабость, боль в желудке, частые простуды. Лишь в прошлом году, когда состояние резко ухудшилось – появился сильный зуд и пожелтение кожи – медики обнаружили истинную причину недомогания. У женщины диагностировали редкое аутоиммунное заболевание, разрушившее печень.
Вере поставили диагноз во львовской Больнице Святого Пантелеймона. Врачи сразу сообщили, что единственным шансом на жизнь является пересадка печени. Ее внесли в список ожидания на посмертного донора, но параллельно начали обследование ее мужа Сергея. Шанс на совпадение был небольшой – лишь 25% родственников подходят как живые доноры.
К счастью, мужчина оказался полностью совместимым. Медики Центра трансплантологии провели сложную операцию: пересадили Вере часть печени Сергея. Оба чувствуют себя хорошо и проходят восстановление.
"Принял решение за секунду. Это же моя жена – иначе быть не могло", – сказал Сергей.
Это один из редких примеров семейного донорства в украинской практике.
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