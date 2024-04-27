Как пол врача влияет на уровень смертности пациентов

Пациенты, которых лечат врачи-женщины, имеют более высокие показатели выживаемости и ремиссии, чем пациенты, которых лечат мужчины.

Такую тенденцию обнаружили ученые из США. Они изучили 485 100 заявок пациентов женского пола и 318 800 мужского в период с 2016 по 2019 год.

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Анализ выявил следующую корреляцию: уровень смертности среди пациенток, которых лечила женщина-врач, составлял 8,15%, а мужчина – 8,38%.

Уровень смертности среди представителей мужского пола составлял 10,15% при лечении врача-женщины и 10,23% при лечении мужчины.

Как объясняют связь

Ученые предположили, что эта закономерность возникла на реальных основаниях. Мол, врачи-женщины и врачи-мужчины практикуют медицину по-разному. И соответственно – различия влияют на состояние здоровья пациентов.

Отмечают, что женщины-врачи тратят больше времени на общение с пациентами и чаще придерживаются медицинских стандартов.