Як стать лікаря впливає на рівень смертності пацієнтів

Пацієнти, яких лікують лікарі-жінки, мають вищі показники виживання та ремісії, ніж пацієнти, яких лікують чоловіки.

Таку тенденцію виявили науковці з США. Вони вивчили 485 100 заявок пацієнтів жіночої статі та 318 800 чоловічої у період за 2016 по 2019 рік.

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Аналіз виявив наступну кореляцію: рівень смертності серед пацієнток, яких лікувала жінка-лікар, становив 8,15%, а чоловік – 8,38%.

Рівень смертності серед представників чоловічої статі становив 10,15% при лікуванні лікаря-жінки та 10,23% при лікуванні чоловіка.

Як пояснюють зв'язок

Учені припустили, що ця закономірність виникла на реальних підставах. Мовляв, лікарі-жінки та лікарі-чоловіки практикують медицину по-різному. І відповідно – відмінності впливають на стан здоров'я пацієнтів.

Зазначають, що жінки-лікарі витрачають більше часу на спілкування з пацієнтами та частіше дотримуються медичних стандартів.