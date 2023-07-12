Можно ли забеременеть во время месячных

Сперматозоиды живут в половых путях женщины до 7 дней, овуляция наступает в среднем на 14-й день цикла. Выходит, если месячные длятся 7 дней, то секс в последний день месячных может привести к беременности.

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Если представить ситуацию, что ранняя овуляция (до 13 дня цикла, а она, кстати, не снижает шансы забеременеть), сперматозоиды стойкие или месячные длятся более 7 дней, то встреча яйцеклетки и сперматозоида, попавшего в организм женщины во время месячных, становится вполне возможным.

Поэтому, хотя во время месячных вероятность забеременеть значительно ниже, чем в предшествующие овуляции дни, но все же она есть.

Нужно ли активно заниматься сексом во время овуляции

Не нужно слишком активно "работать над зачатием" именно в день предполагаемой овуляции. И вот почему.

Во-первых, это не слишком продуктивно. Как правило, сперматозоиды живут в половых путях женщины 3 – 5 дней, а вот яйцеклетка после овуляции способна оплодотворять всего около суток – от 12 до 48 часов. Выходит, лучше если сперматозоиды будут ждать яйцеклетку наготове, чем попытаться успеть в отведенные сутки.

Во-вторых, есть данные, что при эякуляции чаще раза в день качество спермы ухудшается. Наилучшие показатели спермы наблюдаются при эякуляции каждые 3 – 4 дня. Выходит, что несколько попыток в день – не очень хорошо. Поэтому лучше заниматься сексом каждые 2 – 3 дня в течение всего цикла, а не концентрировать силы на определенном дне.