Можно ли забеременеть с первого раза
Источник:Bodywise
Всегда есть вероятность забеременеть, если вы занимаетесь незащищенным половым актом, независимо от того, впервые или когда-либо после этого.
Совершенно естественно хотеть, чтобы ваш первый раз был комфортным и приятным. Однако ваш первый секс может привести к беременности, если вы не позаботитесь о контрацепции.
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Можно ли забеременеть после первого секса
Вероятность забеременеть во время первого полового акта зависит от многих факторов. В основном они связаны с нехваткой знаний и контрацептивов. Согласно исследованиям, около 90% людей обеспокоены тем, что могут забеременеть во время первого полового акта. Такая вероятность составляет около 30%, если пар занимается сексом впервые без презерватива.
Да, согласно некоторым исследованиями, девственница беременность возможна. Хотя это маловероятно, но любая деятельность, приводящая к попаданию спермия в область влагалища, может вызвать беременность.
Здесь учитываются два важных фактора. Во-первых, важно, что делают партнеры, во-вторых, день менструального цикла.
Как избежать беременности после первого секса
Есть масса способов избежать незапланированной беременности. Вот список некоторых средств контрацепции и методов, которые можно использовать:
- презервативы;
- противозачаточные таблетки;
- внутриматочная спираль.
Также после незащищенного полового акта можно использовать средства экстренной контрацепции.