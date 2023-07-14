Можно ли забеременеть с первого раза

Всегда есть вероятность забеременеть, если вы занимаетесь незащищенным половым актом, независимо от того, впервые или когда-либо после этого.

Совершенно естественно хотеть, чтобы ваш первый раз был комфортным и приятным. Однако ваш первый секс может привести к беременности, если вы не позаботитесь о контрацепции.

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Можно ли забеременеть после первого секса

Вероятность забеременеть во время первого полового акта зависит от многих факторов. В основном они связаны с нехваткой знаний и контрацептивов. Согласно исследованиям, около 90% людей обеспокоены тем, что могут забеременеть во время первого полового акта. Такая вероятность составляет около 30%, если пар занимается сексом впервые без презерватива.

Да, согласно некоторым исследованиями, девственница беременность возможна. Хотя это маловероятно, но любая деятельность, приводящая к попаданию спермия в область влагалища, может вызвать беременность.

Здесь учитываются два важных фактора. Во-первых, важно, что делают партнеры, во-вторых, день менструального цикла.

Как избежать беременности после первого секса

Есть масса способов избежать незапланированной беременности. Вот список некоторых средств контрацепции и методов, которые можно использовать:

презервативы;

противозачаточные таблетки;

внутриматочная спираль.

Также после незащищенного полового акта можно использовать средства экстренной контрацепции.