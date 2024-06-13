Много клетчатки и белка: лучший орех при похудении: лучший орех при похудении

Во время похудения люди часто избегают употребления орехов, ведь они достаточно жирные и калорийные. В то же время переоценить их пользу сложно. Более того, теперь оказалось, что орехи наоборот помогут вам похудеть.

Исследования показали, что люди, которые включают орехи в свой рацион, улучшают свой метаболизм. Те, кто регулярно ест орехи, склонны набирать меньше веса и имеют более низкий риск ожирения.

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Орехи – замечательная пища для похудения, потому что они богаты полезными жирами, которые способствуют ощущению сытости, а также белком и клетчаткой, которые помогают дольше оставаться сытыми, – отметила диетолог Бьянка Тамбурелло.

Она объяснила, что несмотря на высокую калорийность орехов, избегать их не стоит, если вы будете потреблять орехи умеренно – съедать одну – две порции в день, – вы не наберете лишний вес.

Диетологи сошлись на том, что все орехи полезны и имеют свои преимущества для здоровья, но в контексте похудения они советуют выбирать миндаль.

Как миндаль влияет на похудение

Высокое содержание клетчатки

Поскольку клетчатка важный элемент большинства диет, особенно если учесть, что средний американец потребляет лишь половину от рекомендуемой нормы, то добавив миндаль, вы можете перекрыть эту потребность.

Справочно. 40 г миндаля содержат более 7 граммов клетчатки.

Дело в том, что клетчатка помогает дольше оставаться сытым и довольным. Кроме того, продукты, которые богаты клетчаткой, например миндаль, уменьшают воспаление в организме снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, улучшая пищеварение и даже снижая риск рака толстой кишки.

Противовоспалительные свойства

Миндаль обладает противовоспалительными свойствами, потому что содержит флавоноиды, полифенолы и проантоцианидины. Кожура миндаля содержит особенно много антиоксидантов. Противовоспалительные свойства миндаля помогают снизить вес, а также сбалансировать микробиом.

Высокое содержание белка

Всем известно, что белок необходим организму для восстановления и поддержания костей, мышц, клеток и тканей. Продукты с высоким содержанием белка замедляют пищеварение и дают ощущение сытости.

Кроме того, белок важен для поддержания мышечной массы, которая увеличивает базальную скорость метаболизма, что способствует сжиганию большего количества калорий. Две порции миндаля содержат более 12 граммов белка.