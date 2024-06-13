Багато клітковини і білка: найкращий горіх при схудненні

Під час схуднення люди часто уникають вживання горіхів, адже вони досить жирні та калорійні. Водночас переоцінити їх користь складно. Ба більше, тепер виявилось, що горіхи навпаки допоможуть вам схуднути.

Дослідження показали, що люди, які включають горіхи у свій раціон, покращують свій метаболізм. Ті, хто регулярно їсть горіхи, схильні набирати менше ваги і мають нижчий ризик ожиріння.

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Горіхи – чудова їжа для схуднення, тому що вони багаті на корисні жири, які сприяють відчуттю ситості, а також на білок і клітковину, які допомагають довше залишатися ситими, – зазначила дієтологиня Б'янка Тамбурелло.

Вона пояснила, що попри високу калорійність горіхів, уникати їх не варто, якщо ви споживатимете горіхи помірно – з'їдати одну – дві порції на день, – ви не наберете зайву вагу.

Дієтологи зійшлись на тому, що усі горіхи корисні і мають свої переваги для здоров'я, але в контексті схуднення вони радять обирати мигдаль.

Як мигдаль впливає на схуднення

Високий вміст клітковини

Оскільки клітковина важливий елемент більшості дієт, особливо якщо врахувати, що середній американець споживає лише половину від рекомендованої норми, то додавши мигдаль, ви можете перекрити цю потребу.

Довідково. 40 г мигдалю містять понад 7 грамів клітковини.

Річ у тім, що клітковина допомагає довше залишатися ситим і задоволеним. Крім того, продукти, які багаті на клітковину, як-от мигдаль, зменшують запалення в організмі знижуючи ризик серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, покращуючи травлення і навіть знижуючи ризик раку товстої кишки.

Протизапальні властивості

Мигдаль має протизапальні властивності, бо містить флавоноїди, поліфеноли і проантоціанідини. Шкірка мигдалю містить особливо багато антиоксидантів. Протизапальні властивості мигдалю допомагають знизити вагу, а також збалансувати мікробіом.

Високий вміст білка

Усім відомо, що білок необхідний організму для відновлення і підтримки кісток, м'язів, клітин і тканин. Продукти з високим вмістом білка уповільнюють травлення і дають відчуття ситості.

Крім того, білок важливий для підтримки м'язової маси, яка збільшує базальну швидкість метаболізму, що сприяє спалюванню більшої кількості калорій. Дві порції мигдалю містять понад 12 грамів білка.