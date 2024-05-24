Есть ли после тренировки , если хотите похудеть

Люди, которые пытаются похудеть, знают, как важно соблюдать диету и заниматься спортом. Питание и физическая активность буквально два кита, которые помогут держать тело в форме.

Впрочем, важно учитывать много нюансов, чтобы увидеть результат, как вот время приема пищи. В частности, многих интересует вопрос, можно ли есть после тренировки.

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На эту тему вы можете услышать разные мнения. И прежде всего следует понимать, что наши организмы разные. Но голодать после изнурительной тренировки однозначно не стоит, как и забрасываться пирожными или другой слишком калорийной пищей.

В конце концов, специалисты сходятся на том, что есть после тренировки стоит, даже если вы придерживаетесь строгой диеты. Это объясняют тем, что организму нужно восстановление, а потребление пищи после тренировки также поможет поддерживать мышечную массу и наоборот способствовать процессу похудения.

Как есть, чтобы худеть

Оптимально потреблять пищу в течение 30 – 60 минут после завершения тренировки. В диетологии это называют "окном возможностей", или "углеводным окном", когда организм лучше усваивает питательные вещества.

Впрочем, стоит хорошо продумать и спланировать рацион относительно того, что же время съесть после тренировки. Пусть это будут:

углеводы, ведь они помогают восстановить запасы гликогена в мышцах, потраченного во время тренировки.

белки, которые обеспечивают аминокислоты, необходимые для восстановления и роста мышечной ткани.

вода, которая восстанавливает водный баланс, ведь во время тренировки организм теряет много жидкости через пот.

Важные нюансы

! Если вы подберете правильные продукты питания, прием пищи после тренировки не навредит н здоровью, ни процессу похудения.

Подойдут нежирные молочные продукты, фрукты ( особенно – бананы, ягоды), шпинат и другие некрахмалистые овощи, протеиновый коктейль, курица или индейка (нежирные сорта мяса), цельнозерновой хлеб.

Стоит сочетать углеводы и белки в соотношении примерно 3:1 или 4:1 (углеводы к белкам).

Ну и конечно, главное правило – не превышать суточную норму калорий, не налегать после тренировки на жирную и тяжелую пищу, которая может замедлить процесс восстановления.

Следуя этим рекомендациям, вы поможете своему телу быстрее восстановиться после тренировок, уменьшить мышечную усталость и подготовить тело к новым тренировкам.