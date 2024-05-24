Чи їсти після тренування, якщо хочете схуднути

Люди, які намагаються схуднути, знають, як важливо дотримуватись дієти та займатись спортом. Харчування та фізична активність буквально два кити, які допомагать тримати тіло у формі.

Втім, важливо враховувати багато нюансів, аби побачити результат, як от час прийому їжі. Зокрема, багатьох цікавить питання, чи можна їсти після тренування.

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На цю тему ви можете почути різні думки. І передусім варто розуміти, що наші організми різні. Але голодувати після виснаживого тренування однозначно не варто, як і закидатись тістечками чи іншою надто калорійною їжею.

Зрештою, фахівці сходяться на тому, що їсти після тренування варто, навіть якщо ви дотримуєтесь суворої дієти. Це пояснюють тим, що організму потрібне відновлення, а споживання їжі після тренування також допоможе підтримувати м'язову масу і навпаки сприяти процесу схуднення.

Як їсти, щоб худнути

Оптимально споживати їжу протягом 30 – 60 хвилин після завершення тренування. У дієтології це називають "вікном можливостей", або ж "вуглеводним вікном", коли організм найкраще засвоює поживні речовини.

Втім, варто гарно продумати і спланувати раціон щодо того, що ж часе з'їсти після тренування. Нехай це будуть:

вуглеводи, адже вони допомагають відновити запаси глікогену в м'язах, витраченого під час тренування.

білки, які забезпечують амінокислоти, необхідні для відновлення та росту м'язової тканини.

вода, яка відновлює водний баланс, адже під час тренування організм втрачає багато рідини через піт.

Важливі нюанси

! Якщо ви підберете правильні продукти харчування, прийом їжі після тренування не зашкодить н здоровю, ні процесу схуднення.

Підійдуть нежирні молочні продукти, фрукти ( особливо – банани, ягоди), шпинат та інші некрохмалисті овочі, протеїний коктейль, курка або індичка (нежирні сорти м'яса), цільнозерновий хліб.

Варто поєднувати вуглеводи і білки в співвідношенні приблизно 3:1 або 4:1 (вуглеводи до білків).

Ну і звісно, головне правило – не перевищувати добову норму калорій, не налягати після тренування на жирну та важку їжу, яка може уповільнити процес відновлення.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви допоможете своєму тілу швидше відновитися після тренувань, зменшити м'язову втому та підготувати тіло до нових тренувань.