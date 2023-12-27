Можно ли есть гранат с косточками

Граната очень полезный и питательный фрукт, который следует добавлять в свой рацион всем заботящимся о своем здоровье. Вкусный сочный вкус плода нравится многим, а вот косточки граната обычно выплевывают.

Косточки граната не только можно, но и обязательно нужно есть. В частности, врач Нупуур Паты назвал 6 свойств косточек граната, которые должны убедить вас не только высасывать из них сок, но съедать полностью.

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"Зернышки граната вместе с косточками богаты антиоксидантами, в частности пуникалагином и антоцианами, которые защищают клетки организма от повреждений", - объясняет Патил.

По словам диетолога, именно эти компоненты обуславливают полезные свойства, которыми славятся косточки из гранатовых зерен.

Шесть полезных свойств косточек гранаты