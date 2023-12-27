Чи можна їсти гранат із кісточками

Граната дуже корисний і поживний фрукт, який варто додавати у свій раціон усім, хто дбає про своє здоров'я. Смачний соковитий смак плоду подобається багатьом, а ось кісточки граната, зазвичай випльовують.

Кісточки граната не лише можна, а і обов'язково потрібно їсти. Зокрема, лікар Нупуур Пати назвав 6 властивостей кісточок гранату, які мають переконати вас не лише висмоктувати із них сік, а й з'їдати повністю.

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"Зернятка граната разом з кісточками багаті на антиоксиданти, зокрема пунікалагін та антоціани, які захищають клітини організму від пошкоджень", – пояснює Патил.

За словами дієтолога, саме ці компоненти зумовлюють корисні властивості, якими славляться кісточки з гранатових зерен.

Шість корисних властивостей кісточок гранати