Может ли вне во время секса повысить вероятность зачатия

Есть "народные" способы, которые помогают зачатию. К ним относятся рекомендации "полежать с поднятыми вверх ногами" или "подложить подушку, чтобы придать тазу женщины более вертикальное положение".

Зачатие – это процесс слияния сперматозоида и яйцеклетки. Чтобы это произошло после выделения семенной жидкости – эякуляции – мужские половые клетки проходят через канал шейки матки. Матка, сокращаясь, продвигает их к фаллопиевым трубам.

Также на тему Как влияет секс на здоровье мозга

Яйцеклетка готова к "слиянию" со сперматозоидом в течение 12 – 24 часов после овуляции, то есть выхода яйцеклетки в маточные трубы. Зачатие происходит в маточной трубе, где женская половая клетка ожидает сперматозоид, способный ее оплодотворить.

Влияет ли поза в сексе на зачатие

Нет. Нет ни одного исследования, говорящего о том, что какая-то поза в сексе может увеличить вероятность наступления беременности.

На самом деле яйцеклетку оплодотворяет не самый быстрый, а наиболее жизнеспособный и активный сперматозоид. Это зависит не от позиции, а от состояния репродуктивного здоровья партнера.

Поза в сексе влияет на:

глубину проникновения полового члена во влагалище;

продолжительность полового акта;

комфорт, удовольствие и чувство во время секса.

Именно эти факторы могут иметь значение. При более глубоком проникновении эякуляция происходит ближе к шейке матки. Это сначала "уменьшает" сперматозоидам путь к маточной трубе. Более глубокое проникновение обеспечивает классическая миссионерская поза и ее вариации, а также вне с проникновением сзади на четвереньки.

Есть исследование, которые свидетельствуют, что более продолжительная сексуальная стимуляция увеличивает количество жизнеспособных сперматозоидов. Некоторые позы за счет снижения стимуляции головки полового члена могут увеличить продолжительность полового акта.

Например, позиция, где оба партнера лежат на боку, женщина спиной к мужчине. Такая поза поможет контролировать интенсивность фрикций – возвратно-поступательных движений полового члена во время полового акта.

В любом случае главное, чтобы секс доставлял удовольствие обоим партнерам. Не нужно сконцентрироваться на конкретных позах, заставлять себя и игнорировать дискомфорт. Расслабьтесь, прислушивайтесь друг к другу и своим ощущениям.