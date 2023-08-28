Чи може поза під час сексу підвищити ймовірність зачаття

Існують "народні" методи, які нібито допомагають зачаттю. До них відносяться рекомендації "полежати з піднятими догори ногами" або "підкласти подушку, щоб надати тазу жінки вертикальніше положення".

Зачаття – це процес злиття сперматозоїда та яйцеклітини. Щоб це сталося, після виділення насіннєвої рідини – еякуляції – чоловічі статеві клітини проходять через канал шийки матки. Матка, скорочуючись, просуває їх до фалопієвих труб.

Також на тему Як впливає секс на здоров'я мозку

Яйцеклітина готова до "злиття" зі сперматозоїдом протягом 12 – 24 годин після овуляції, тобто виходу яйцеклітини в маткові труби. Зачаття відбувається в матковій трубі, де жіноча статева клітина очікує сперматозоїд, який буде здатний її запліднити.

Чи впливає поза у сексі на зачаття

Ні. Немає жодного дослідження, яке б говорило про те, що якась поза в сексі може збільшити ймовірність настання вагітності.

Насправді яйцеклітину запліднює не найшвидший, а найбільш життєздатний та активний сперматозоїд. Це залежить не від позиції, а від стану репродуктивного здоров'я партнера.

Поза у сексі впливає на:

глибину проникнення статевого члена у піхву;

тривалість статевого акту;

комфорт, задоволення та відчуття під час сексу.

Саме ці чинники можуть мати значення. При глибшому проникненні еякуляція відбувається ближче до шийки матки. Це спочатку "зменшує" сперматозоїдам шлях до маткової труби. Глибше проникнення забезпечує класична місіонерська поза та її варіації, а також поза з проникненням ззаду рачки..

Є дослідження, які свідчать, що триваліша сексуальна стимуляція збільшує кількість життєздатних сперматозоїдів. Деякі пози з допомогою зниження стимуляції головки статевого члена можуть збільшити тривалість статевого акта.

Наприклад, позиція, де обидва партнери лежать на боці, жінка спиною до чоловіка. Така поза допоможе контролювати інтенсивність фрикцій – зворотно-поступальних рухів статевого члена під час статевого акту.

У будь-якому разі головне, щоб секс приносив задоволення обом партнерам. Не потрібно концентруватись на конкретних позах, змушувати себе та ігнорувати дискомфорт. Розслабтеся, прислухайтеся один до одного та до своїх відчуттів.