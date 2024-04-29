Может ли из-за стресса ухудшиться зрение

Стресс - часть нашей жизни, которая влияет на организм человека различными способами, в том числе и на зрение. Стресс может привести к симптомам потери зрения, а также поражать один глаз или оба как периодически, так и постоянно. Виды стресса, которые могут повлиять, включают тревогу, социальную изоляцию, депрессию, страх и тревожность.

Стресс по-разному влияет на зрение – может появиться сухость, двоение, усталость, нечеткость зрения, подергивание глаз.

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Почему стресс влияет на зрение

Кортизол. Когда организм испытывает стресс, зрачки расширяются, чтобы пропустить больше света и человек мог видеть потенциальные угрозы. Повышение уровня кортизола в этот момент может сделать дополнительную нагрузку на глаза из-за нарушения притока крови от глаз к мозгу.

Адреналин. Стресс также приводит к высвобождению адреналина. Этот гормон расширяет зрачки, пропуская больше света и облегчая этим выявление потенциальных угроз. Из-за этого мышцы глаз могут напрягаться и подергиваться, что вызывает дискомфорт в глазах и проблемы со зрением.

Кислород. Отсутствие дыхания в момент стресса может привести к падению уровня кислорода в крови, что приведет к снижению уровня кислорода в жизненно важных клетках в глазах и крови. Отсутствие достаточного количества кислорода в сетчатке может привести к потенциальному повреждению клеток. Но такие случаи являются скорее исключением, чем правилом.

Воспаление. Тяжелые и постоянные периоды стресса часто вызывают симптомы проблем со зрением у людей с аутоиммунными заболеваниями, такими как волчанка, псориаз, ревматоидный артрит, болезнь Крона и многие другие, все из которых связаны с воспалением.

Стресс и нечеткость зрения

Стресс потенциально может способствовать развитию нечеткости зрения:

Сухость глаз: в обзоре исследований 2022 года ученые обнаружили, что синдром сухого глаза связан с депрессией и тревогой. Нечеткое зрение – потенциальный симптом сухости глаз.

Побочные эффекты препаратов: некоторые лекарства, используемые для лечения тревоги или стресса, могут привести к таким симптомам, как расширение зрачков и нечеткость зрения.

Заболевания сетчатки: исследования показывают, что стресс – это один из факторов риска развития центральной серозной хориоретинопатии, что приводит к накоплению жидкости в центральной части сетчатки и нечеткости зрения.

Медики рекомендуют психосоматический подход к лечению людей, которые осложняются из-за стресса и потери зрения. Они советуют использовать методы релаксации и снижения стресса в дополнение к традиционным вариантам лечения. Например, йогу, медитацию, методы управления стрессом, дыхания.