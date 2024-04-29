Чи може через стрес погіршитись зір

Стрес – частина нашого життя, яка впливає на організм людини різними способами, зокрема й на зір. Стрес може призвести до симптомів втрати зору, а також вражати одне око або обидва як періодично, так і постійно. Види стресу, які можуть вплинути, включають тривогу, соціальну ізоляцію, депресію, страх і тривожність.

Стрес по-різному впливає на зір – може з'явитися сухість, двоїння, втома, нечіткість зору, посмикування очей.

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Чому стрес впливає на зір

Кортизол. Коли організм відчуває стрес, зіниці розширюються, щоб пропустити більше світла і людина могла бачити потенційні загрози. Підвищення рівня кортизолу в цей момент може зробити додаткове навантаження на очі через порушення припливу крові від очей до мозку.

Адреналін. Стрес також призводить до вивільнення адреналіну. Цей гормон розширює зіниці, пропускаючи більше світла та полегшуючи цим виявлення потенційних загроз. Через це м'язи очей можуть напружуватися і посмикуватися, що викликає дискомфорт в очах і проблеми з зором.

Кисень. Відсутність дихання в момент стресу може призвести до падіння рівня кисню в крові, що призведе до зниження рівня кисню в життєво важливих клітинах в очах та крові. Відсутність достатньої кількості кисню у сітківці може призвести до потенційного пошкодження клітин. Але такі випадки є скоріше винятком, ніж правилом.

Запалення. Тяжкі та постійні періоди стресу часто викликають симптоми проблем із зором у людей з аутоімунними захворюваннями, такими як вовчак, псоріаз, ревматоїдний артрит, хвороба Крона та багато інших, всі з яких пов'язані із запаленням.

Стрес і нечіткість зору

Стрес потенційно може сприяти розвитку нечіткості зору:

Сухість очей: в огляді досліджень 2022 року вчені виявили, що синдром сухого ока пов'язаний із депресією та тривогою. Нечіткий зір – потенційний симптом сухості очей.

Побічні ефекти препаратів: деякі ліки, що використовуються для лікування тривоги або стресу, можуть призвести до таких симптомів, як розширення зіниць та нечіткість зору.

Захворювання сітківки: дослідження показують, що стрес – це один із факторів ризику розвитку центральної серозної хоріоретинопатії, що призводить до накопичення рідини в центральній частині сітківки та нечіткості зору.

Медики рекомендують психосоматичний підхід до лікування людей, які ускладнюються через стрес та втрату зору. Вони радять використовувати методи релаксації та зниження стресу на додаток до традиційних варіантів лікування. Наприклад, йогу, медитацію, методи керування стресом, дихання.