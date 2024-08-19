Кофе без кофеина содержит вещества, вызывающие рак – правда или миф
Источник:Yealth
Для декофеинизации кофе могут использовать метиленхлорид, который считается возможным канцерогеном. Однако его остаточное количество в готовом продукте крайне низкое и считается безопасным для здоровья.
Как наслаждаться вкусом кофе, минимизировав стимулирующий эффект напитка? Все просто: нужно лишь убрать из него кофеин.
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Кофе без кофеина
Декофеинизация может осуществляться разными способами:
- с помощью воды;
- сжиженным углекислым газом;
- органическими растворителями – этилацетатом или метиленхлоридом.
Однако использование последнего вещества, метиленхлорида, вызывает серьезные сомнения у потребителей. Дело в том, что метиленхлорид классифицируется как возможный канцероген. Исследования на животных показали, что вдыхание метиленхлорида может привести к развитию рака легких, печени и молочной железы.
Опасность метиленхлорида
Значит ли это, что кофе без кофеина, изготовленный с помощью метиленхлорида, является опасным для человека? Скорее всего, нет.
Во-первых, результаты, полученные на животных, нельзя напрямую переносить на человека. Имеющихся научных данных пока недостаточно для того, чтобы оценить связь между воздействием метиленхлорида и возникновением рака у людей.
Во-вторых, остаточный уровень метиленхлорида в декофеинизированном кофе настолько низкий, что вряд ли представляет значительный риск для здоровья человека. Например, Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) допускает не более 0,001% метиленхлорида в кофе.
Куда большую опасность для здоровья представляют некоторые средства для удаления лаков и красок, промышленные клеи и многие другие строительные материалы. Содержание метиленхлорида в них составляет около 30 – 60%, поэтому во время работы с ними обязательно использовать респираторы и другие средства защиты.