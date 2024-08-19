Кава без кофеїну містить речовини, що викликають рак – правда чи міф

Для декофеїнізації кави можуть використовувати метиленхлорид, який вважається можливим канцерогеном. Однак його залишкова кількість у готовому продукті вкрай низька та вважається безпечною для здоров'я.

Як насолоджуватись смаком кави, мінімізувавши стимулюючий ефект напою? Все просто: потрібно лише прибрати з нього кофеїн.

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Кава без кофеїну

Декофеїнізація може здійснюватися різними способами:

за допомогою води;

зрідженим вуглекислим газом;

органічними розчинниками – етилацетатом або метиленхлорид.

Однак використання останньої речовини, метиленхлориду, викликає серйозні сумніви у споживачів. Річ у тому, що метиленхлорид класифікується як можливий канцероген. Дослідження на тваринах показали, що вдихання метиленхлориду може призвести до розвитку раку легень, печінки та молочної залози.

Небезпека метиленхлориду

Чи означає це, що кава без кофеїну, виготовлена за допомогою метиленхлориду, є небезпечним для людини? Скоріш за все, ні.

По-перше, результати, отримані на тваринах, не можна безпосередньо переносити на людину. Наявних наукових даних поки що недостатньо для того, щоб оцінити зв'язок між впливом метиленхлориду та виникненням раку у людей.

По-друге, залишковий рівень метиленхлориду в декофеїнізованій каві настільки низький, що навряд чи становить значний ризик для здоров'я людини. Наприклад, Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) допускає не більше 0,001% метиленхлориду в каві.

Куди більшу небезпеку для здоров'я становлять деякі засоби для видалення лаків та фарб, промислові клеї та багато інших будівельних матеріалів. Вміст метиленхлориду у них становить близько 30 – 60%, тому під час роботи з ними обов'язково використовувати респіратори та інші засоби захисту.