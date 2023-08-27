Действительно ли арбуз может очищать почки

Лучший способ предотвратить образование камней в почках – пить много воды. Это поможет избежать обезвоживания. И может быть, арбуз – это альтернатива обыкновенной воде, которая помогает соединить приятное с полезным.

Камни в почках образуются, когда в моче содержится больше кристаллических веществ, чем жидкость мочи может растворить. Эти вещества включают кальций, оксалат и мочевую кислоту.

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Почему возникают камни в почках

Нет одной причины, по которой образуются камни в почках. Но есть несколько факторов, влияющих на это. Вот они:

наследственность;

обезвоживание. Если пить мало воды каждый день, это может увеличить риск образования камней в почках. Люди, живущие в теплом, сухом климате, и те, кто много потеет, подвергаются более высокому риску, чем другие;

питание с высоким содержанием белка, соли и сахара. Если есть много соли, становится больше кальция, который должен отфильтровывать почки, и увеличивается риск образования камней;

избыточный вес и ожирение;

заболевание органов пищеварения и состояние после операции на ЖКТ. Они могут вызвать изменения в процессе пищеварения и повлиять на усвоение кальция и воды. Поэтому в моче появляется больше веществ, образующих камни;

заболевания повторяющихся почек и инфекции мочевыводящих путей;

некоторые добавки и лекарства: витамин С, пищевые добавки, слабительные при чрезмерном использовании, антациды на основе кальция и некоторые лекарства для лечения мигрени и депрессии.

Вода лучше всего предотвращает образование камней. Людям, у которых в анамнезе были камни в почках, врачи обычно рекомендуют пить столько жидкости, чтобы вывести около 2 литров мочи в день. Если человек живет в жарком и сухом климате или часто занимается спортом, ему может понадобиться еще больше пить.

Как влияет арбуз

Есть мнение, что арбуз – это натуральное мочегонное средство, помогающее увеличить отток мочи и очистить организм от песка в почках. Но в арбузе есть калий. Если почки нездоровы, нужно есть меньше продуктов с калием, чтобы не довести его концентрацию до опасного уровня – иначе можно спровоцировать слабость, онемение и покалывание кончиков пальцев.

Если у человека с больными почками уровень калия в крови становится слишком высоким, это может вызвать нерегулярное сердцебиение или сердечный приступ. Поэтому, если у человека уже проблемы с почками, Национальный фонд почек рекомендует ограничивать порцию арбуза в день до одной чашки – это примерно 152 грамма.

Как уменьшить риск камня в почках

Вот что еще нужно делать, чтобы снизить риск образования камней в почках:

есть меньше продуктов, в которых содержатся оксалаты. Если человек склонен к образованию камней из оксалата кальция, врач порекомендует есть меньше продуктов, богатых ими. К таким продуктам относятся свекла, шпинат, орехи, чай, шоколад, черный перец и соя;

соблюдать питание с низким содержанием соли и животного белка. Необходимо есть меньше соли и выбирать неживотные источники белка, например бобовые;

есть продукты, которые богаты кальцием, но лучше быть осторожным с добавками. Кальций в пище не влияет на риск образования камней в почках, а вот добавки с кальцием могут.

Можно обратиться к диетологу. Он поможет разработать план питания, который снизит риск образования камней в почках.