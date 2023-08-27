Чи справді кавун може очищати нирки

Найкращий спосіб запобігти утворенню каменів у нирках – пити багато води. Це допоможе уникнути зневоднення. І можливо, кавун – це альтернатива звичайній воді, яка допомагає поєднати приємне з корисним.

Камені у нирках утворюються, коли в сечі міститься більше кристалічних речовин, ніж рідина в сечі може розчинити. До цих речовин належать кальцій, оксалат та сечова кислота.

Також на тему Нітрати в кавунах: коли можна купити безпечні плоди, щоб не отруїтися

Чому виникають камені в нирках

Немає однієї причини, через яку утворюються камені в нирках. Але є кілька факторів, що на це впливають. Ось вони:

спадковість;

зневоднення. Якщо пити мало води щодня, це може збільшити ризик утворення каменів у нирках. Люди, які живуть у теплому, сухому кліматі, і ті, хто багато потіє, наражаються на більш високий ризик, ніж інші;

харчування з високим вмістом білка, солі та цукру. Якщо є багато солі, стає більше кальцію, який повинен фільтрувати нирки, і збільшується ризик утворення каменів;

надмірна вага та ожиріння ;

захворювання органів травлення та стан після операції на ШКТ. Вони можуть викликати зміни в процесі травлення та вплинути на засвоєння кальцію та води. Через це у сечі з'являється більше речовин, які утворюють каміння;

захворювання нирок і інфекції сечовивідних шляхів, що повторюються;

деякі добавки та ліки : вітамін С, харчові добавки, проносні при надмірному використанні, антациди на основі кальцію та деякі ліки для лікування мігрені та депресії.

Вода найкраще запобігає утворенню каменів. Людям, у яких в анамнезі були камені в нирках, лікарі зазвичай рекомендують пити стільки рідини, щоб вивести близько 2 літрів сечі на день. Якщо людина живе у спекотному та сухому кліматі або часто займається спортом, їй може знадобитися пити ще більше.

Як впливає кавун

Є думка, що кавун – це натуральний сечогінний засіб, який допомагає збільшити відтік сечі та очистити організм від піску у нирках. Але в кавуні є калій. Якщо нирки нездорові, потрібно їсти менше продуктів із калієм, щоб не довести його концентрацію до небезпечного рівня – інакше можна спровокувати слабкість, оніміння та поколювання кінчиків пальців.

Якщо у людини з хворими нирками рівень калію в крові стає занадто високим, це може спричинити нерегулярне серцебиття або серцевий напад. Тому, якщо людина вже має проблеми з нирками, Національний фонд нирок рекомендує обмежувати порцію кавуна на день до однієї чашки – це приблизно 152 грами.

Як зменшити ризик камені у нирках

Ось що ще потрібно робити, щоб знизити ризик утворення каменів у нирках:

їсти менше продуктів, у яких містяться оксалати. Якщо людина схильна до утворення каменів з оксалату кальцію, лікар порекомендує їсти менше продуктів, багатих на них. До таких продуктів належать буряк, шпинат, горіхи, чай, шоколад, чорний перець та соя;

дотримуватися харчування з низьким вмістом солі та тваринного білка. Потрібно їсти менше солі та вибирати нетваринні джерела білка, наприклад бобові;

їсти продукти, які багаті на кальцій, але краще бути обережним з добавками. Кальцій у їжі не впливає на ризик утворення каменів у нирках, а от добавки з кальцієм можуть.

Можна звернутися до дієтолога. Він допоможе розробити план харчування, який зменшить ризик утворення каменів у нирках.