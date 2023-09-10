Какие витамины могут навредить беременным женщинам

Многим женщинам рекомендуют принимать поливитаминные комплексы. Но оказывается, их польза очень сомнительна, а для беременных они могут быть даже опасными.

Как в одиночку, так и в комбинации, витамины чаще всего используются как пищевые добавки, а не лекарственные средства, поэтому продаются без рецепта. В поливитаминных комплексах обычно содержится от 50 до 150% рекомендуемой дозы витаминов.

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Какие витамины могут быть опасны

Витамин А, несмотря на многие полезные свойства, имеет тератогенный эффект. Это значит, что он способен вызвать разные пороки развития у плода. Особо опасен прием витамина А в дозе, превышающей 10 000 МЕ, в первые 60 дней с момента зачатия. В настоящее время активно работают гены, ответственные за правильную закладку органов ребенка. Именно на эти гены и оказывает влияние ретиноевая кислота – вещество, образующееся в организме из витамина А.

Конечно, такая большая доза не содержится ни в одном мультивитаминном комплексе. Однако не стоит забывать о том, что витамин А встречается не только в пищевых добавках, но и во многих продуктах, например в печени. Одновременное употребление богатой витамином А пищи и прием мультивитаминных комплексов значительно повышает риск развития врожденных аномалий у плода во время беременности.

Витамин Э. Несмотря на то, что рекомендованная доза витамина Е составляет 15 мг в день, в некоторых пищевых добавках его содержание во много раз выше – 100 – 1000 мг. Кроме того, он встречается в большом количестве продуктов – в шпинате, авокадо, растительных маслах и орехах.

Токсичность этого витамина обычно проявляется при длительном ежедневном приеме высоких доз – более 1000 мг/сут. Чаще гипервитаминоз проявляется в повышенном риске кровотечений, что может быть особенно опасным в период беременности. В некоторых исследованиях даже сообщается о взаимосвязи между высоким уровнем витамина Е в крови и случаях кровоизлияния в мозг.

Нужно ли беременным принимать витамины

Получить все необходимые витамины и минералы можно из еды, поэтому важна правильно подобранная диета с разнообразием продуктов. В большинстве случаев о пользе мультивитаминных комплексов кричат их производители, а ученые, напротив, пытаются развеивать мифы, связанные с их приемом.

И все же, во время беременности точно не стоит отказываться от препаратов фолиевой кислоты (витамина В9) – они значительно снижают риск дефектов нервной трубки у ребенка. Кроме этого, витамин D в дозе 400-600 МЕ также полезен для здоровья беременной женщины и безопасен для ребенка. Относительно приема других витаминов и микроэлементов лучше проконсультироваться со специалистом.