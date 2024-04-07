Можно ли розыгрышем довести до инфаркта

Сильные эмоции из-за розыгрыша действительно могут стать причиной инфаркта у людей с уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хотя вероятность такого события очень мала. В некоторых случаях симптомы, схожие с признаками сердечного приступа, свидетельствуют о стрессовой кардиомиопатии. Это состояние гораздо менее опасно, чем инфаркт, но также требует лечения.

Нам нравится разыгрывать друг на друга. Мы с удовольствием наблюдаем за тем, как растерянность или даже испуг в глазах человека постепенно сменяется осознанием того, что все, происходящее, – просто шутка.

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Можно ли напугать человека до инфаркта

Конечно, "у тебя спина белая" и другие классические розыгрыши редко вызывают желаемую реакцию. Поэтому люди постоянно придумывают новые варианты пранков, и некоторые из них оказываются довольно жестокими. Внезапный и интенсивный испуг, спровоцированный таким розыгрышем, может даже вызвать инфаркт. Особенно у тех, кто страдает другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Во время острого стресса наши надпочечники выбрасывают в кровь адреналин. Он заставляет сердце биться чаще и повышает артериальное давление. Иногда это может привести к спазму артерий, которые питают кровью сердце, и его кислородного голодания. К счастью, это происходит в единичных случаях. В общем, кардиологи утверждают, что риск повреждения сердца из-за жестокого пранка очень мал.

Как распознать инфаркт

Однако, если вы все же подозреваете инфаркт у себя или у своих близких, нужно немедленно вызвать скорую помощь. Заподозрить инфаркт можно по следующим признакам:

Интенсивная боль в груди, особенно если она отдает в левую руку, плечо, шею или челюсть.

Одышка или другие проблемы с дыханием.

Тошнота.

Учащенное сердцебиение.

Ощущение паники, что усиливается.

Головокружение и или потеря сознания.

Другие состояния, похожие на инфаркт

В некоторых случаях вышеперечисленные симптомы говорят не о сердечном приступе, а о другом состоянии – стрессовой кардиомиопатии или синдроме разбитого сердца. Стрессовая кардиомиопатия – это внезапное ослабление сердечной мышцы, возникающее из-за сильного физического или эмоционального стресса, например, жестокий розыгрыш.

Синдром разбитого сердца встречается примерно у 2% людей, которые обращаются к врачу с подозрением на сердечный приступ. Он может длиться несколько дней или даже недель, но при правильной терапии большинство пациентов полностью выздоравливает.

Хорошо, что чаще всего даже самые неудачные или жестокие розыгрыши безопасны для здоровья. И все же, если вы знаете о проблемах сердечно-сосудистой системы у человека, не стоит подвергать его сильному стрессу.