Как правильно лечить артроз
Источник:Medline Plus
Артроз – заболевание суставов, приводящее к разрушению хряща. При нем сковываются движения и возникает боль.
Первые признаки заболевания появляются примерно у 80% людей в возрасте 55 лет и старше. У женщин в менопаузе риск развития артроза коленного сустава увеличивается. Заболевание поражает разные части тела, но чаще колена, позвоночник, локти, плечи и бедра.
Также на тему: Какая пища облегчает течение гриппа
БАДы не помогут
Использовать БАДы для лечения артроза не рекомендуется. В настоящее время нет исследований, которые доказали эффективность пищевых добавок при этом заболевании.
Чаще рекомендуют хондропротекторы. Они якобы останавливают разрушение хряща в суставе. Но эксперты считают, что восстановить хрящевую ткань хондропротекторы не могут.
К тому же любой БАД может причинить вред организму. Пищевые добавки способны усилить или ослабить действие других лекарств, привести к побочным реакциям, например аллергии, проблемам с печенью, почками и сердцем.
Как лечить артроз
Лекарство, способное вылечить артроз, пока не изобрело. Но есть способы, которые помогут облегчить боль в суставе:
- обезболивающие – анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС);
- теплые и холодные компрессы;
- лечебная физкультура;
- сбалансированное питание;
- снижение веса, если есть ожирение или избыточная масса тела;
- ортопедическая обувь, стельки, шины или наколенники, чтобы зафиксировать сустав;
- трость или ходунки, которые помогут перераспределить нагрузку;
- внутрисуставные инъекции стероидов или гиалуроновой кислоты – применять их можно только тогда, когда другие методы лечения не работают.