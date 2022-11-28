Как правильно лечить артроз

Артроз – заболевание суставов, приводящее к разрушению хряща. При нем сковываются движения и возникает боль.

Первые признаки заболевания появляются примерно у 80% людей в возрасте 55 лет и старше. У женщин в менопаузе риск развития артроза коленного сустава увеличивается. Заболевание поражает разные части тела, но чаще колена, позвоночник, локти, плечи и бедра.

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БАДы не помогут

Использовать БАДы для лечения артроза не рекомендуется. В настоящее время нет исследований, которые доказали эффективность пищевых добавок при этом заболевании.

Чаще рекомендуют хондропротекторы. Они якобы останавливают разрушение хряща в суставе. Но эксперты считают, что восстановить хрящевую ткань хондропротекторы не могут.

К тому же любой БАД может причинить вред организму. Пищевые добавки способны усилить или ослабить действие других лекарств, привести к побочным реакциям, например аллергии, проблемам с печенью, почками и сердцем.

Как лечить артроз

Лекарство, способное вылечить артроз, пока не изобрело. Но есть способы, которые помогут облегчить боль в суставе: