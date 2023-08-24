Не только бесполезно, но и вредно: ученые запретили популярный народный метод при ожогах медузы
Источник:Live Science
Некоторые люди ошибочно полагают, что моча – хорошее средство от ожогов после встречи с медузой. Но оказалось, что это не только не действенно, но и вредно.
Ричард Кларк, медицинский директор отделения Калифорнийской системы контроля отравлений в Сан-Диего объясняет, что жало медузы имеет специфические органоиды под названием нематоцисты.
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Эти органоиды активно размножаются под влиянием щелочной среды, а вот кислое для них может быть губительным. По этой причине мочиться на ожог медузы не стоит, ведь моча имеет щелочной pH.
В результате нематоцисты выделят больше яда, что лишь усугубит болевые ощущения и ухудшит степень ожога.
Что же тогда делать при ожогах от медузы
Такого же мнения и Джессика Колла, директор по образованию Океанического центра Мауи на Гавайях.
Она рекомендует промыть место ожога большим количеством соленой воды, а также раствором уксуса. Впрочем, лучше обратиться за медицинской помощью.
Памятник от Минздрав, если ужалила медуза:
- Сразу выйдите из воды.
- Видимая жала осторожно выщипните пинцетом.
- Место ожога и/или контакта медузы с кожей промыть морской или соленой водой.
- Если боль очень сильная – примите обезболивающее.
- Облегчить зуд могут антигистаминные препараты, в том числе местные действия (мази/гели).