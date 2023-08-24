Не лише марний, а й шкідливий: вчені заборонили популярний народний метод при опіках медузи
Джерело:Live Science
Деякі люди помилково вважають, що сеча — хороший засіб від опіків після зустрічі з медузою. Але виявилось, це не лише не дієво, а й шкідливо.
Річард Кларк, медичний директор відділення Каліфорнійської системи контролю отруєнь у Сан-Дієго пояснює, що жало медузи має специфічні органели під назвою нематоцисти.
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Ці органели активно розмножуються під впливом лужного середовища, а ось кисле для них може бути згубним. З цієї причини мочитися на опік медузи не варто, адже сеча має лужний pH.
У результаті нематоцисти виділять більше отрути, що лише посилить больові відчуття і погіршить ступінь опіку.
Що ж тоді робити при опіках від медузи
Такої ж думки і Джессіка Колла, директорка з освіти Океанічного центру Мауї на Гаваях.
Вона радить промити місце опіку великою кількістю солоної води, а також розчином оцту. Втім, найкраще звернутися по медичну допомогу.
Пам'ятка від МОЗ, якщо вжалила медуза:
- Одразу ж вийдіть з води.
- Видимі жала обережно вищипніть пінцетом.
- Місце опіку та/або контакту медузи зі шкірою промити морською або солоною водою.
- Якщо біль дуже сильний — прийміть знеболювальне.
- Полегшити свербіж можуть антигістамінні препарати, в тому числі місцевої дії (мазі/гелі).