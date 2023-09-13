"В ВСУ будут призывать с гепатитами, ВИЧ и болезнями психики": опровергаем фейк

С 25 августа вступил в силу приказ Министерства обороны Украины о внесении изменений в положение о работе военно-врачебных комиссий (ВВК). Россияне подхватили эту новость и решили, что в Украине уже мобилизуют даже "инвалидов, больных ВИЧ и шизофрениками".

Некоторые украинские телеграмм-каналы распространяют информацию, якобы, на военную службу начнут призывать мужчин с вирусными гепатитами, бессимптомными ВИЧ и болезнями психики. Российские источники же заявляют, что Зеленский уже "отправляет на убийство даже инвалидов, больных ВИЧ и шизофреников".

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Как на самом деле

Речь идет о Приказе Министерства обороны Украины №490 "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины". Согласно положением, люди с указанными болезнями по-прежнему подлежали призыву по условиям военного положения. ВЛК должна была индивидуально определять, призывник "пригоден" или "ограниченно пригоден к службе". Отныне "спорные" статьи убрали, у всех есть единственный вердикт – "пригодный" в условиях военного положения.

Соответствующие изменения являются частью реформы работы ВЛК. В начале 2023 года над этим вопросом начала работать рабочая группа, в которую вошли соприкасающиеся министерства, парламентские комитеты, подразделения Вооруженных сил Украины и ОО "Принцип". В частности, проведены опросы военнослужащих, работников ВЛК, изучены проблемы и сформирована дорожная карта изменений – организационных, юридических, цифровых.

За словами министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, были идентифицированы следующие первоочередные проблемы для решения: очереди, чрезмерная бюрократизация, бумажная подача документов, возможность коррупционной составляющей при принятии решений и недостаточное финансирование системы. Как объяснил "Украинской правде" соучредитель ОО "Принцип", юрист и военный Маси Найем, законодательные изменения направлены на снижение рисков коррупции в работе ВЛК. А именно по продаже выводов об ограниченной пригодности или непригодности, сформированных на основе "спорных" статей.

Отдельно остановимся на самих болезнях, указанных в списке. Следует отметить, что речь идет не о болезни в целом, а о конкретной форме ее течения. Все исключившие статьи касаются легких форм, без сопутствующих или с незначительными осложнениями. Соответствующие диагнозы не оказывают существенного влияния на образ жизни человека. Итак, "спорность" исключили по следующим статьям:

Статья 2-я. Клинически излеченный туберкулез. Речь идет именно о тех лицах, которые благодаря лечению стабилизировали туберкулезный процесс без остаточных изменений в организме. изменения в различных органах и их последствиях, осложнениях со стороны легких и печени и т.д.). Если же подобные изменения есть, остается норма индивидуального принятия решения со стороны комиссии.

Статья 4-й. Вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций (печени). Если же имеют место тяжелые формы гепатитов, лица изымаются по военному учету. То же касается статей 13-в, 17-в, 21-в и 22-в (болезни эндокринной системы, центральной нервной системы, стрессовые, пароксизмальные расстройства) – статус "пригодный" призывник получает только при умеренных выраженных проявлениях болезней, непрогрессирующих, без сопутствующих осложнений.

Статья 5-й. Бессимптомное носительство ВИЧ Z.21. Это означает, что в организме обнаружен вирус, однако болезней, обусловленных ВИЧ, нет. Такие лица проходят антиретровирусную терапию (АРВ-терапия), сводящую концентрацию вируса в крови к минимуму. Полностью ВИЧ не излечивается, но уже через полгода антиретровирусной терапии в организме становится настолько мало вируса, что передать его другому человеку невозможно.

Люди с бессимптомными ВИЧ служили в ВСУ и до перемен 25 августа. Есть истории, когда мужчинам с положительным ВИЧ-статусом приходилось обжаловать решение ВЛК из-за отказа в мобилизации и обращаться за юридической помощью, получать справки в областных центрах по профилактике и борьбе со СПИДом, что уровень вирусной нагрузки в их организме практически нулевой. Основным вопросом для таких бойцов является бесперебойный обеспечение необходимыми препаратами.

Антиретровирусная терапия (АРТ) - что это? Является компонентом комплексной медицинской помощи людям, живущим с ВИЧ, наряду с профилактикой и лечением смежных инфекций, паллиативной помощью. Целью АРТ является максимальное угнетение размножения ВИЧ в организме, восстановление функции иммунной системы, продление и повышение качества жизни ВИЧ-инфицированных людей. Прием препаратов должен быть непрерывным, со строгим соблюдением времени приема и дозировкой. В Украине антиретровирусные препараты доступны для каждого человека с ВИЧ и предоставляются бесплатно. Протестироваться и получить терапию можно в учреждениях здравоохранения, областных и городских СПИД-центрах и кабинетах доверия.

14-в – легкие кратковременные болезненные проявления органических расстройств психики. К легким и обратным проявлениям принадлежат легкое астеническое состояние и легкое когнитивное расстройство. Астения выражается повышенной утомляемостью, перепадами настроения, когнитивным расстройством – снижением концентрации, незначительным ухудшением памяти.

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Автор: Алина Тропинина