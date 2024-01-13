Мобилизация в Украине: 5 болезней, на основании которых чаще всего признают непригодными к службе

В Украине определили пять частых болезней, указывающих на непригодность к военной службе, во время прохождения военно-врачебной комиссии.

Выводы охватывают 2021 – 2023 годы, их обнародовали в НАПК, информирует 24 Канал. Отмечают, что за указанный период четко прослеживается ежегодная смена одной из топ-5 статей расписания болезней.

К теме НАПК назвало две области, где больше всего непригодных лиц для службы

В частности, в 2022 году болезни позвоночника заменили близорукость или дальнозоркость, а в 2023 году болезни, обусловленные ВИЧ, заменили болезни позвоночника.

Следовательно, в течение двух последних лет, кроме болезней позвоночника, близорукости и дальнозоркости, в число пяти наиболее часто диагностированных вошли:

болезни щитовидной железы;

гипертоническая болезнь III стадии;

сердечная недостаточность II-Б-III стадии при ишемических болезнях сердца, диагностирование и подтверждение которых сложно и требует проведения значительного количества лабораторных и инструментальных исследований.

Указанные болезни не имеют ярко выраженного внешнего проявления, что позволяет использовать такие диагнозы для коррупционных практик,

– отмечают в НАПК.



Болезни, которые чаще всего диагностировали непригодным для службы мужчинам / Инфографика НАПК

В Украине упростили процессы, связанные с прохождением военно-врачебной комиссии (ВЛК) для раненых военнослужащих ВСУ и Минобороны. Теперь их не нужно возить лично

Советуем прочесть Непригоден к службе по здоровью: что изменится в решениях ВЛК

Реформирование ВЛК: главное

Ранее глава НАПК Александр Новиков заявил, что регулирование работы военно-врачебных комиссий несовершенно, а увеличение их количества вдвое лишь увеличит вдвое коррупцию.

Ярина Черногуз выступила за мобилизацию 100 тысяч женщин

Ярина Черногуз – защитница и поэтесса – выступила за мобилизацию 100 тысяч женщин. Военная подчеркнула, что они могли бы выполнять боевые задания. Учитывая, что тысячи женщин уже и так продемонстрировали, что очень эффективны на фронте. Конечно, необходимо учитывать физические возможности, желания и профессиональные навыки.

Черногуз подчеркнула, что есть разные категории женщин. В частности, фактически любая женщина, ежедневно работающая с гаджетами или водящая авто, если пожелает, то стать великолепной штурманкой дрона. Кроме того, есть женщины, которые не боятся крови и смогут отлично заботиться о здоровье других людей. Если к этому прибавить физическую выносливость, женщина сможет быть боевым медиком. Также некоторые женщины могут стать пехотинками или разведчицей.

В общем, есть много дел, к которым можно привлекать женщин.

"От спиливания деревьев, построения блиндажа, открытия цинков с боекомплектом разными средствами, изготовление перекрытия, разведение огня, заготовки дров, до элементарных навыков проведения электричества. Ведь в нашем обществе мужчин учат этому с детства, а женщин оберегают от этого фразами:" дело". Однако во взрослом возрасте можно наверстать. Это не придумать с нуля космический корабль, а просто дело навыков", – добавила военная.

Черногуз подчеркнула, что это абсолютно реально.