Мобілізація в Україні: 5 хвороб, на підставі яких найчастіше визнають непридатними до служби

В Україні визначили п'ять найчастіших хвороб, які вказували на непридатність до військової служби під час проходження військово-лікарської комісії.

Висновки охоплюють 2021 – 2023 роки, їх оприлюднили у НАЗК, інформує 24 Канал. Наголошують, що за вказаний період чітко прослідковується щорічна зміна однієї з 5 статей Розкладу хвороб, які найчастіше застосовували.

До теми НАЗК назвало дві області, де найбільше непридатних осіб для служби

Зокрема, у 2022 році хвороби хребта замінили короткозорість або далекозорість, а у 2023 році хвороби, зумовлені ВІЛ, замінили хвороби хребта.

Відтак, упродовж двох останніх років, окрім хвороб хребта, короткозорості та далекозорості, до переліку п'яти найчастіше діагностованих увійшли:

хвороби щитоподібної залози;

гіпертонічна хвороба III стадії;

серцева недостатність II-Б-III стадії при ішемічних хворобах серця, діагностування та підтвердження яких є складним та потребує проведення значної кількості лабораторних та інструментальних досліджень.

Зазначені хвороби не мають яскраво вираженого зовнішнього прояву, що дає змогу використовувати такі діагнози для корупційних практик,

– зауважують у НАЗК.



Хвороби, які найчастіше діагностували непридатним до служби чоловікам / Інфографіка НАЗК

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