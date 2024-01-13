Мобілізація в Україні: 5 хвороб, на підставі яких найчастіше визнають непридатними до служби
Джерело:НАЗК
В Україні визначили п'ять найчастіших хвороб, які вказували на непридатність до військової служби під час проходження військово-лікарської комісії.
Висновки охоплюють 2021 – 2023 роки, їх оприлюднили у НАЗК, інформує 24 Канал. Наголошують, що за вказаний період чітко прослідковується щорічна зміна однієї з 5 статей Розкладу хвороб, які найчастіше застосовували.
До теми НАЗК назвало дві області, де найбільше непридатних осіб для служби
Зокрема, у 2022 році хвороби хребта замінили короткозорість або далекозорість, а у 2023 році хвороби, зумовлені ВІЛ, замінили хвороби хребта.
Відтак, упродовж двох останніх років, окрім хвороб хребта, короткозорості та далекозорості, до переліку п'яти найчастіше діагностованих увійшли:
- хвороби щитоподібної залози;
- гіпертонічна хвороба III стадії;
- серцева недостатність II-Б-III стадії при ішемічних хворобах серця, діагностування та підтвердження яких є складним та потребує проведення значної кількості лабораторних та інструментальних досліджень.
Зазначені хвороби не мають яскраво вираженого зовнішнього прояву, що дає змогу використовувати такі діагнози для корупційних практик,
– зауважують у НАЗК.
Хвороби, які найчастіше діагностували непридатним до служби чоловікам / Інфографіка НАЗК
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Реформування ВЛК: головне
Раніше голова НАЗК Олександр Новіков заявив, що регулювання роботи військово-лікарських комісій є недосконалим, а збільшення їхньої кількості вдвічі лише збільшить удвічі корупцію.