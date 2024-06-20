Ляшко отметил, что для медицинских работников прописаны совсем другие нормы, в том числе и для женщин-медиков.

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Какие особенности бронирования у медиков

В Министерстве объяснили, что руководители учреждений регионального уровня, которые в подчинении областного совета или органов местного самоуправления, подают списки работников для бронирования в военную администрацию. Впоследствии их передают в Минобороны.

То, что мы их (медицинских работников) бронируем, – это условное бронирование. Потому что это наша работа с Минобороны, чтобы обеспечить и оказание медицинской помощи в гражданском секторе, и чтобы была медицинская помощь для тех, кто сегодня с оружием в руках защищает нашу независимость,

– пояснил глава Минздрава.

Этот процесс является постоянным, и Минздрав наблюдает за тем, как быстро перебрасывать определенные специальности для того, чтобы ни одна из систем не остановилась.

Если из одного заведения забирают столько специалистов, что это останавливает процесс, – мы вмешиваемся и, поверьте, нам навстречу идет и Минобороны, и командование Медицинских сил. Мы через Сухопутные войска дозваниваемся к этому ТЦК, рассматриваем конкретную ситуацию и возвращаем ее в то русло, которое позволяет нам и держать медицинскую часть ВСУ в боевой готовности, и обеспечить оказание медицинской помощи в гражданских учреждениях здравоохранения

– подчеркнул Ляшко.

При этом, если у ВСУ возникает такая необходимость, забронированные работники могут быть "разбронированы" по требованию Сил безопасности и обороны.