Не было никаких осложнений, – мэр Житомира рассказал о вакцинации пожилых людей

В Житомире сейчас работают 3 стационарных пункта прививки на базе Центра первичной медико-санитарной помощи. Кроме этого, в городе 12 июня открыли Центр массовой вакцинации.

Всего в течение 12 – 13 июня было проведено 1 912 вакцинаций. Об этом рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

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Ситуация с вакцинацией в Житомире

Он отметил, что около 80% вакцинированных жителей Житомира – это пожилые люди. "Это очень важно. Не было никаких инцидентов, осложнений", – подчеркнул городской глава.

И добавил, что город полностью обеспечен вакциной. Сейчас людей прививают препаратами CoronaVac и AstraZeneca. В то же время работников образования вакцинируют вакциной Pfizer.

В субботу мы сделали 1 296 прививок. Очередь максимально была где-то до 20 минут. Но это только в течение одного часа,

– отметил Сергей Сухомлин.

По его словам, люди по-разному относятся к прививкам. Некоторые считают, что за них кто-то вакцинируется, и таким образом удастся получить коллективный иммунитет. Именно поэтому в городе проводится разъяснительная работа. Также массово привлекают рекламоносителей. В частности, размещают информацию в общественном транспорте, на электронных табло.

"Пока что мы не побуждаем кого-то дополнительно, потому что нам нужно удовлетворить первую волну этого спроса, который есть. Многие люди понимают, что даже поехать отдыхать за границу без справки о вакцинации будет почти невозможно". – подытожил глава Житомира.

Сергей Сухомлин рассказал о вакцинации в Житомире: видео