Министерство здравоохранения Украины не рекомендует лицам за 60 выходить на работу. Кроме работников критической инфраструктуры и органов власти.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 24 канал.

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По его словам, в постановлении правительства №391 четко определено, кто подлежит обязательной самоизоляции, в том числе и люди из группы риска – старше 60 лет.

Максим Степанов “Там есть и исключения, которые касаются в первую очередь людей, которые работают в органах государственной власти, местного самоуправления, на объектах критической инфраструктуры. Все эти люди могут работать и не находиться на самоизоляции, однако обязательным является соблюдение правил, установленных в стране, в том числе масочный режим, использование антисептиков, социальная дистанция и тому подобное.”

Он подчеркнул, что все другие люди, в частности пенсионного возраста, должны находиться на самоизоляции.

Насколько это законно

Право на труд, которое включает возможность зарабатывать себе на жизнь, может быть ограничено в условиях введения режима чрезвычайного положения. В Украине его не вводили, поэтому те, кто достиг 60 лет, имеют такое же право работать, как и остальные украинцы, в том случае, когда у них не выявлен COVID-19.

Поэтому такие просьбы являются дискриминационными и могут вызывать много побочных последствий. Старших людей могут начать увольнять или отправлять в отпуска за свой счет.



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