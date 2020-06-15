Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав пересматривает тарифы для медицинских учреждений. Вероятно, что новые тарифы вступят в силу уже с 1 июля.

Во время брифинга Степанов заявил, что с 1 июля медучреждения могут начать функционировать по новым тарифам, сообщает 24 канал.

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По словам министра, новые тарифы позволят медицинским учреждениям находиться на том уровне, на котором они есть, и помогут избежать закрытия или сокращений.

Уже на согласовании есть соответствующие нормативные документы по внесению изменений, чтобы, как я и говорил, у нас не было допущено финансирование меньше, чем в прошлом году. Эти изменения, думаю, вступят в силу с 1 июля и, соответственно, медицинские учреждения получат соответствующий финансовый ресурс,

– заявил он.

По словам Степанова, министерство принимает такие меры до конца 2020 года.

Также министр рассказал, что Минздрав разрабатывает план, как система здравоохранения будет функционировать в 2021 году.

Напомним, что ранее Степанов сообщал, какие направления медицинской реформы будут в приоритете: