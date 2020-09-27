8 сентября в городе Лейк-Джексон, штат Техас, в больницу попал 6 летний мальчик. У него обнаружили смертельный микроб под названием Naegleria fowleri, который пожирает мозг. К сожалению, ребенка спасти не удалось.

Эксперты расследовали два варианта заражения – разбрызгиватель воды или водопровод в доме. В заключении Naegleria fowleri нашли в воде из пульверизатора, сообщает CNN.

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Вечером 25 сентября воду запретили использовать для любых целей в 8 городах: Лейк-Джексон, Фрипорт, Энглтон, Бразория, Ричвуд, Ойстер-Крик, Клуют и Розенберг. Там разрешили использовать воду только для смыва в туалете.

На следующий день во многих этих городах отменили запрет. Кроме Лейк-Джексона – там до сих пор проводят дезинфекцию.

В городе объявили о стихийном бедствии. Впоследствии местные власти заявили что люди могут использовать воду для употребления, но только после кипячения.

Naegleria fowleri – что это? Это амеба, которая может паразитировать в организме человека. Обычно она живет в почве, теплых озерах, реках и горячих источниках. Также может встречаться в нехлорированных бассейнах. Попав в мозг, микроб питается им. Что впоследствии приводит к смерти человека.

Амеба может попасть в организм только через нос. Поэтому чаще всего люди заражаются во время купания в пресных водоемах. Инфекция не передается от человека к человеку. Также нельзя заразиться, если глотнуть воду.

Инфицированный человек умирает в 95% случаев.

Симптомы заражения смертельным микробом Тошнота

Рвота;

Боль в шее;

Головная боль.

В США случаи заражения этой амебой случаются не часто. С 2009 по 2018 год зафиксировали лишь 34 случая.