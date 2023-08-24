Что такое точка G и как ее найти

Вокруг точки G существует множество мифов. Оказывается, все гораздо проще и это секретное место – всего лишь часть клитора.

Мифы о точке G

О существовании точки G как отдельной структуры влагалища впервые заговорил германский гинеколог Эрнст Грефенберг. Этот загадочный орган тут же был представлен массовой культурой как волшебная кнопка оргазма, найдя которую мужчина стал бы отличным любовником.

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Женщинам стали предлагать тренинги и упражнения на развитие точки G, а затем увеличение этой зоны с помощью инъекций гиалуроновой кислоты.

Как на самом деле

В 2005 году в издании The Journal of Urology уролог Хелен О'Коннелл опубликовала исследование, основанное на изучении клитора с помощью МРТ. Оказалось, что точка G – чувствительная зона внутри вагины – не что иное, как сочленение ножек клитора!

Касаясь области на передней части влагалища, мы все равно стимулируем клитор прямо изнутри. К такому же выводу пришли итальянские исследователи Винченцо и Джулия Пуппо в исследовании анатомических структур женских половых органов.

Но, может быть, вагинальный оргазм достигается стимуляцией других зон влагалища?

Нет, ведь наша вагина почти не имеет нервных окончаний. Это объясняет, почему большинство женщин почти не ощущают тампон или менструальную чашу внутри? Чувствительность повышена только в первой трети вагины, именно там, где расположены луковицы клитора.