Що таке точка G і як її знайти

Навколо точки G існує багато міфів. Виявляється, все набагато простіше і це секретне місце – всього лиш це частина клітора.

Міфи про точку G

Про існування точки G як окремої структури піхви вперше заговорив німецький гінеколог Ернст Грефенберг. Цей загадковий орган тут же був представлений масовою культурою як чарівна кнопка оргазму, знайшовши яку чоловік став би чудовим коханцем.

Також на тему Який секс кращий: спонтанний чи запланований

Жінкам стали пропонувати тренінги та вправи на розвиток точки G, а потім і збільшення цієї зони за допомогою ін'єкцій гіалуронової кислоти.

Як насправді

А 2005 року у виданні The Journal of Urology уролог Хелен О'Коннелл опублікувала дослідження, засноване на вивченні клітора за допомогою МРТ. Виявилося, що точка G – чутлива зона всередині вагіни – не що інше, як зчленування ніжок клітора!

Торкаючись області на передній частині піхви, ми все одно стимулюємо клітор просто зсередини. Такого ж висновку дійшли італійські дослідники Вінченцо та Джулія Пуппо у дослідженні анатомічних структур жіночих статевих органів.

Але, можливо, вагінальний оргазм досягається стимуляцією інших зон піхви?

Ні, адже наша вагіна майже не має нервових закінчень. Це пояснює, чому більшість жінок майже не відчувають тампон чи менструальну чашу всередині? Чутливість підвищена лише у першій третині вагіни, саме там, де розташовані цибулини клітора.