Почему возникает привкус металла во рту и насколько распространен этот симптом

Как правило, любая еда оставляет во рту привкус. Но бывает так, что странный привкус не связан с едой и может быть симптомом проблем со здоровьем.

Дисгевзия, или изменение вкусовых ощущений, случается довольно часто. Вкус металла во рту может быть связан с рядом причин.

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Почему появляется привкус металла

Плохая гигиена ротовой полости. Из-за нерегулярной чистки зубов могут начаться проблемы как с самими зубами, так и с деснами. Например, развивается пародонтит или гингивит – воспаление десен. Это может привести к появлению металлического вкуса во рту.

Беременность. Дисгевзия – обычный симптом гормональных изменений во время беременности. Чаще всего сильное изменение вкуса и появление непривычных привкусов остро ощущаются в первом триместре. Но, как правило, ко второму и третьему триместрам неприятные и необычные привкусы исчезают.

Витамины. Поливитаминные комплексы с хромом, цинком, медью или БАДы с железом и кальцием могут вызвать металлический привкус во рту. Обычно это связано с неправильной дозировкой.

Лекарства. Металлический привкус может появиться из-за препаратов для лечения подагры, повышенное артериальное давление, сахарный диабет второго типа, глаукомы, а также из-за некоторых антибиотиков и даже средств от простуды.

Инфекции. Вкус металла во рту может наблюдаться при инфекциях верхних дыхательных путей, в том числе вирусных и синуситах.

Пищевая аллергия. Иногда металлический привкус может быть следствием аллергии на моллюски или лесные орехи. Часто это свидетельствует о том, что реакция может развиться по мгновенному типу в виде отека Квинке или анафилактического шока.

Химическое отравление. Если вы подверглись воздействию инсектицидов, свинца или ртути, одним из признаков химического отравления может быть металлический привкус. И здесь нужно немедленно обратиться к врачу.

Лечение рака. Химио- и лучевая терапия, особенно при лечении злокачественных опухолей головы и шеи, часто вызывает металлический привкус во рту.

Деменция. Из-за деменции вкусовые рецепторы могут передавать вкус иначе.

Что делать с привкусом металла во рту

Если у вас появился металлический привкус и долго не проходит, сначала нужно проконсультироваться с врачом. Специалист поможет найти причину и при необходимости назначит лечение.

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