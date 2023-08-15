Менструальные чаши: честно перечисляем все преимущества и недостатки

Применение менструальных чаш заметно отличается от использования обычных прокладок и тампонов. Разберемся, в чем их положительные стороны и возможные неудобства.

Менструальные чаши нельзя назвать инновацией. Впервые чашу широкого использования запатентовали в 1937 году. Однако они до сих пор для многих остаются экзотикой: подавляющее большинство женщин предпочитают другие средства гигиены.

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Менструальные чаши не впитывают кровяные выделения, а собирают их. Приспособление вводят во влагалище и размещают чуть ниже шейки матки. Каждые 4 – 12 часов (в зависимости от заполнения) их нужно опустошать.

Безопасность и эффективность менструальных чаш подтверждена клиническими исследованиями. По этим параметрам они не уступают прокладкам и тампонам.

Положительные моменты использования менструальных чаш

Менструальные чаши многократны, могут служить много лет. Это избавляет от необходимости постоянно тратить деньги на тампоны и прокладки. Кроме того, такой выбор идет на пользу окружающей среде.

Чаше можно менять реже, чем тампоны. Периодичность разорения зависит от того, насколько интенсивно менструальное кровотечение. Но эксперты отмечают, что их можно носить, не вынимая, до 12 часов.

Ряд ресурсов указывает отсутствие специфичных запахов в перечне положительных черт менструальных чаш. Выделения не контактируют с воздухом, как это происходит при использовании прокладок и тампонов. Кроме того, предполагается, что тампоны могут способствовать нарушению pH и бактериального баланса во влагалище, что также влияет на запахи.

Тампоны могут содержать в малом количестве химические вещества, способные раздражать слизистую женщин при повышенной чувствительности. При контакте с менструальными чашами такие риски ниже.

При использовании менструальных чаш женщина получает больше информации о своем состоянии. Поскольку кровь не впитывается, можно оценить ее потери. Это может помочь вовремя выявить медицинскую проблему: например, чрезмерное кровотечение может говорить о миоме матки.

Недостатки менструальных чаш