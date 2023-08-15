Менструальні чаші: чесно перелічуємо всі переваги та недоліки
Джерело:The Lancet
Застосування менструальних чаш помітно відрізняється від використання звичних прокладок та тампонів. Розберемося, у чому їх позитивні сторони та можливі незручності.
Менструальні чаші не можна назвати інновацією. Вперше чашу для широкого використання запатентували у 1937 році. Однак вони досі для багатьох залишаються екзотикою: переважна більшість жінок надають перевагу іншим засобам гігієни.
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Менструальні чаші не вбирають кров'яні виділення, а збирають їх. Пристосування вводять у піхву і розміщують трохи нижче шийки матки. Кожні 4 – 12 годин (залежно від заповнення) їх потрібно спустошувати.
Безпека та ефективність менструальних чаш підтверджена клінічними дослідженнями. За цими параметрами вони не поступаються прокладкам і тампонам.
Позитивні моменти використання менструальних чаш
- Менструальні чаші багаторазові, можуть служити багато років. Це позбавляє необхідності постійно витрачати гроші на тампони і прокладки. Крім того, такий вибір йде на користь довкіллю.
- Чаші можна міняти рідше, ніж тампони. Періодичність спустошення залежить від того, наскільки інтенсивно менструальна кровотеча. Але експерти зазначають, що їх можна носити, не виймаючи, до 12 години.
- Ряд ресурсів показує відсутність специфічних запахів у списку позитивних характеристик менструальних чаш. Виділення не контактують з повітрям, як це трапляється при використанні прокладок і тампонів. Крім того, є припущення, що тампони можуть сприяти порушенню pH та бактеріального балансу у піхві, що також впливає на запахи.
- Тампони можуть містити в малій кількості хімічні речовини, які здатних подразнювати слизову оболонку жінок за підвищеної чутливості. При контакті з менструальними чашами такі ризики є нижчими.
- При використанні менструальних чаш жінка отримує більше інформації про свій стан. Оскільки кров не вбирається, можна оцінити її втрати. Це може допомогти вчасно виявити медичну проблему: наприклад, надмірна кровотеча може говорити про міому матки.
Недоліки менструальних чаш
- Чаші бувають різних розмірів, їхня форма може трохи відрізнятися. Складно, наприклад, підібрати відповідний продукт при низько розташованій шийці матки. У разі неправильного вибору використовувати цей засіб буде важко, доведеться знову витрачатися на новий.
- Спустошувати чашу в громадських місцях може бути незручно, це може призвести до розбризкування виділень. Відсутність мила в туалеті може ускладнити процедуру, оскільки перед її введенням руки рекомендують помити.
- Використання чаш паралельно із внутрішньоматковою спіраллю потенційно може спричинити вигнання спіралі.