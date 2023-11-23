Медосмотр для школы: в Минздраве упростили процедуру

Министерство здравоохранения приняло новый единый порядок медицинского осмотра для приема детей в учебные заведения, детские санатории и места отдыха.

По информации Минздрава, раньше для получения справки для записи ребенка в учебное заведение родителям нужно было посещать несколько врачей и получать документы разных форматов.

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Обзор для школы у семейного врача

Это часто вызывало неудобства для родителей и создавало значительную нагрузку на медицинскую систему. Теперь же все основные обследования для ребенка можно провести у семейного врача.

Врач "первички" выполнит анамнез, проведет полное физическое обследование, проверит наличие признаков острой или хронической болезни, измерит рост и вес, проверит остроту зрения, слух, оценит осанку и плантографию. Все остальные обследования, клинические и лабораторные исследования будут назначены по показаниям или в соответствии с требованиями образовательного учреждения,

– объясняют в Минздраве.

Как теперь получить справку о медицинском осмотре

На основании проведенных обследований врач семейной медицины будет составлять общий вывод о состоянии здоровья ребенка. Кроме этого, врач "первички" будет предоставлять рекомендации по физической активности, уровню физической нагрузки, режиму питания, необходимых обследований, лечения (по указанию) и профилактических прививок для ребенка.

Для получения справки ребенок должен получить все прививки согласно Национальному календарю профилактических прививок. Результаты медицинских осмотров будут оформлены в едином документе. Справка выдается на основании медицинских данных обследования ребенка, если нет медицинских противопоказаний для его обучения в конкретном учебном заведении, подчеркивают в ведомстве.

Обязательные медицинские осмотры для записи ребенка в детский сад или школу в Украине уже стали нормой. Медицинские осмотры для поступления в другие образовательные учреждения проводятся по требованию самого учреждения или в соответствии с условиями поступления.