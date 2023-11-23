Медогляд для школи: у МОЗ спростили процедуру

Міністерство охорони здоров'я ухвалило новий єдиний порядок медичного огляду для прийому дітей до навчальних закладів, дитячих санаторіїв та місць відпочинку.

За інформацією МОЗ, раніше для отримання довідки для запису дитини до навчального закладу батькам було потрібно відвідувати декілька лікарів та отримувати документи різних форматів.

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Огляд для школи в сімейного лікаря

Це часто викликало незручності для батьків та створювало значне навантаження на медичну систему. Тепер же всі основні обстеження для дитини можна провести у сімейного лікаря.

Лікар "первинки" виконає анамнез, проведе повне фізичне обстеження, перевірить наявність ознак гострої чи хронічної хвороби, виміряє зріст і вагу, перевірить гостроту зору, слух, оцінить поставу та плантографію. Усі інші обстеження, клінічні та лабораторні дослідження будуть назначені за показаннями або згідно з вимогами освітнього закладу,

– пояснюють у МОЗ.

Як тепер отримати довідку про медичний огляд

На підставі проведених обстежень, лікар сімейної медицини складатиме загальний висновок щодо стану здоров'я дитини. Крім цього, лікар "первинки" буде надавати рекомендації з фізичної активності, рівня фізичного навантаження, режиму харчування, необхідних обстежень, лікування (за вказівкою), та профілактичних щеплень для дитини.

Для отримання довідки дитина має отримати усі щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень. Результати медичних оглядів будуть оформлені в єдиному документі. Довідка видається на підставі медичних даних обстеження дитини, якщо не має медичних протипоказань для її навчання в конкретному навчальному закладі, підкреслюють у відомстві.

Обов'язкові медичні огляди для запису дитини до дитячого садка чи школи в Україні вже стали нормою. Медичні огляди для вступу в інші освітні заклади проводяться на вимогу самого закладу або відповідно до умов вступу.