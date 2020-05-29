Наибольший прирост задолженности заработной платы медицинским работникам зафиксирован во Львовской области.

Об этом сообщают исследователи YouControl, которые проанализировали данные реестра Госслужбы по вопросам труда и обнаружили области с наибольшей задолженностью по зарплатам в период карантина.

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Президент еще 18 апреля заявлял, что задолженности медикам будут погашены в течение недели. А 30 апреля в Киевской городской клинической больнице №8 Оболонского района в знак протеста медперсонал части отделений не вышел на работу. Во время эпидемии медики отказывались работать за 3-5 тысяч гривен, которые им выплатили за апрель,

– пишет YouControl.

По состоянию на 10 марта долг по зарплатам перед медиками составил почти 15 млн гривен, а данные за 18 мая свидетельствуют о его росте на 54% в период карантина и сумма долга равнялась 23,11 миллиона гривен.

Наибольший прирост задолженности наблюдается в следующих областях:

Львовская (долг увеличился на 6,33 миллиона гривен),

Тернопольская (на 1,79 миллиона гривен),

Сумская (на 0,39 миллиона гривен),

Киевская область (на 0,72 миллиона гривен).

Добавим, что в этих областях зафиксированы одни из крупнейших вспышек коронавирусной инфекции. Данные из реестра Госслужбы свидетельствуют, что наибольшая доля долга приходится на учреждения с основным КВЭДом "Деятельность лечебных учреждений" и составляет более 60% общего долга по медикам.



Динамика задолженности зарплаты на время карантина / YouControl

Несмотря на то, что задолженность перед медиками составляет менее одного процента от общей суммы долга по зарплатам всех отраслей, в источнике отметили, что этот процент важнейший во время эпидемии.

Согласно информации НСЗУ, за период с 1 марта до 21 мая служба выплатила медицинским учреждениям первичной медицинской помощи 4,43 миллиарда гривен, специализированным учреждениям и учреждениям экстренной помощи – 9,68 миллиарда гривен, а за оказание помощи пациентам с COVID – 247,94 миллиарда гривен.

Все выплаты учреждениям за предоставленные услуги были осуществлены вовремя и в полном объеме,

– отмечают представители НСЗУ.

Невыплата зарплаты - уголовное преступление

Заместитель директора компании YouControl по правовым вопросам Даниил Глоба заявил, что безосновательная невыплата заработной платы является уголовным преступлением (статья 175 УК Украины).

"За это руководитель предприятия может быть оштрафован на сумму до 17 тысяч гривен. Суровое наказание предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", – говорится в источнике.



Тенденции задолженности зарплаты / YouControl