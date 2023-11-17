Медицинский каннабис эффективен против еще одной проблемы

В Соединенных Штатах было проведено клиническое исследование с применением каннабидиола. Эта работа имеет целью предоставить альтернативу опиоидным анальгетикам, не обладая при этом психоактивными свойствами.

Для проведения испытаний под руководством Ванессы Черпепы был привлечен 61 пациент с умеренной и сильной зубной болью. Участников случайно разделили на три группы.

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Новое исследование медицинского каннабиса

В первых двух группах в качестве обезболивающего применялся Epidiolex, легальный в США препарат на основе каннабидиола в форме перорального масляного раствора с рекомендуемой дозой до 20 миллиграммов на килограмм массы в сутки.

Пациенты одной группы получали половину дозировки (10 мг на килограмм), а другой – полную. В третьей группе использовалось плацебо. В течение трех часов исследователи отслеживали уровень боли у пациентов с помощью визуальной аналоговой шкалы (VAS).

Медицинский каннабис эффективен против зубной боли.

У участников, получавших каннабидиол, боль значительно уменьшилась по сравнению с исходным уровнем и группой, получавшей плацебо. Приблизительно 85% пациентов отметили уменьшение начальной боли хотя бы на 50%.

В группе с дозировкой каннабидиола 20 мг на килограмм массы обезболивающее действие наступило вдвое быстрее, чем у пациентов с меньшей дозировкой (10 мг на килограмм) – через 15 и 30 минут после приема препарата соответственно. Максимальный эффект в виде ослабления боли в среднем на 73% оказался спустя 180 минут.

Еще одним важным свидетельством болеутоляющего действия каннабидиола стало увеличение силы прикуса по сравнению с группой плацебо. Это означает, что препарат может оказаться особенно полезным для тех, кто ощущает зубную боль при накусывании и жевании.

В то же время исследователи признали, что побочные эффекты каннабидиола, такие как сонливость, диарея и боль в животе чаще возникали у тех, кто принимал препарат, чем у пациентов из группы плацебо. Других значительных проявлений в психике или настроении не возникало.