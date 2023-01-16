Как матери могут защитить своих младенцев от коронавируса

Ученые показали, что антитела против вируса SARS-CoV-2 передаются малышам с грудным молоком. Эти белки способны переносить прохождение желудочно-кишечного тракта, защищая его клетки от заражения.

Новое исследование материнского молока

Профессор Джозеф Ларкин и его коллеги провели анализ фекалий 25 детей, находившихся на грудном вскармливании у матерей, привитых от COVID-19. Из них действительно удалось выделить антитела SARS-CoV-2.

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Однако нужно было доказать, что они перенесли прохождение через желудочно-кишечный тракт и утратили иммунную активность. Для этого ученые внесли антитела в культуру клеток, на поверхности которых находились рецепторы, служившие "входными воротами" для заражения вирусом.

Далее к этим клеткам добавили модифицированный SARS-CoV-2, который использует тот же механизм заражения, но не способен размножаться и безопасен для экспериментов в лаборатории. Кроме того, при связывании с рецептором такие псевдовирусы образуют флуоресцентные комплексы, которые легко обнаружить.

Молоко защищает малышей от коронавируса

Опыты показали, что при предварительной обработке полученными у грудных детей антителами, зараженных клеток оказывалось значительно меньше, чем в контрольных экспериментах. Итак, полученные с материнским молоком белки действительно способны защищать детей от COVID-19.

Прежде всего, это касается клеток ротовой полости и желудочно-кишечного тракта; вряд ли такой эффект распространяется на легкие, куда антитела из молока не проникают. Кроме того, авторы работы сравнили количество антител в плазме крови и грудном молоке женщин вскоре после вакцинации и через полгода.

Как и можно было ожидать, их концентрация за этот период заметно снижалась, хотя способность нейтрализовать вирусные частицы все равно была выше, чем у непривитых матерей.