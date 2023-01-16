Як матері можуть захистити своїх немовлят від коронавірусу

Вчені показали, що антитіла проти вірусу SARS-CoV-2 передаються малечі з грудним молоком. Ці білки здатні переносити проходження шлунково-кишкового тракту, захищаючи його клітини від зараження.

Нове дослідження материнського молока

Професор Джозеф Ларкін та його колеги провели аналіз фекалій 25 малюків, які перебували на грудному вигодовуванні у матерів, щеплених від COVID-19. З них дійсно вдалося виділити антитіла SARS-CoV-2.

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Проте потрібно було довести, що вони перенесли проходження через шлунково-кишковий тракт і втратили імунну активність. Для цього вчені внесли антитіла в культуру клітин, на поверхні яких були рецептори, що служили "вхідними воротами" для зараження вірусом.

Далі до цих клітин додали модифікований SARS-CoV-2, який використовує той же механізм зараження, але нездатний розмножуватися та безпечний для експериментів у лабораторії. Крім того, при зв'язуванні з рецептором такі псевдовіруси утворюють флуоресцентні комплекси, які легко виявити.

Молоко захищає малюків від коронавірусу

Досліди показали, що при попередній обробці отриманими у немовлят антитілами, заражених клітин виявлялося значно менше, ніж у контрольних експериментах. Отже, отримані з материнським молоком білки справді здатні захищати малюків від COVID-19.

Насамперед це стосується клітин ротової порожнини та шлунково-кишкового тракту; навряд такий ефект поширюється на легені, куди антитіла з молока не проникають. Крім того, автори роботи порівняли кількість антитіл у плазмі крові та грудному молоці жінок невдовзі після вакцинації та через пів року.

Як і можна було очікувати, їхня концентрація за цей період помітно знижувалася, хоча здатність нейтралізувати вірусні частинки все одно була вищою, ніж у нещеплених матерів.