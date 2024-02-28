Массажеры простаты: насколько безопасны и для чего применяют

Нет исследований, подтверждающих эффективность массажеров простаты. Также нет доказательств, что от массажа предстательной железы есть польза для здоровья, а при неосторожном массаже можно получить травму прямой кишки или спровоцировать кровотечение.

Для чего выполняют массаж простаты

Массаж простаты – это процедура, при которой в прямую кишку вводят палец для стимуляции предстательной железы, чтобы выпустить из ее протоков избыточную семенную жидкость.

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Для этих же целей в домашних условиях используют анальный вибромассажер. Врачи альтернативной медицины считают, что массаж простаты помогает вылечить эректильную дисфункцию, простатит и проблемы с мочеиспусканием.

Но нет проверенных исследований, подтверждающих это. Иногда массаж простаты используют с диагностической целью. Так уролог определяет, есть ли воспаление, и смотрит, какие будут выделения при мочеиспускании после процедуры.

Опасность массажа простаты

Массаж простаты также используют для сексуальной стимуляции, чтобы достичь возбуждения, усилить эрекцию или расслабить прямую кишку перед анальным сексом. Но проводить его нужно осторожно, поскольку агрессивный массаж может вызвать ректальное кровотечение, из-за которого обостряется геморрой и увеличивается риск подхватить бактериальную инфекцию.

Еще массаж предстательной железы нельзя проводить мужчинам с острым бактериальным простатитом. Массаж только усиливает воспаление, и бактерии могут попасть в другие части мочевыводящих путей и кровь. Кроме того, массаж простаты противопоказан при раке предстательной железы, поскольку может привести к разрыву опухолевых клеток и их распространению на близлежащие ткани.

Перед массажем лучше проконсультироваться лично у уролога. Он проведет обследование и посоветует, что делать для профилактики заболеваний простаты