Масажери простати: наскільки безпечні та для чого застосовують

Немає досліджень, які підтверджують ефективність масажерів простати. Також немає доказів, що від масажу передміхурової залози є користь для здоров'я, а при необережному масажі можна отримати травму прямої кишки або спровокувати кровотечу.

Для чого виконують масаж простати

Масаж простати – це процедура, при якій в пряму кишку вводять палець для стимуляції передміхурової залози, щоб випустити з її проток надмірну насіннєву рідину.

Також на тему Хто швидше засинає після сексу – чоловіки чи жінки

Для цих же цілей у домашніх умовах використовують анальний вібромасажер. Лікарі альтернативної медицини вважають, що масаж простати допомагає вилікувати еректильну дисфункцію, простатит та проблеми з сечовипусканням.

Але немає перевірених досліджень, що це підтверджують. Іноді масаж простати використовують із діагностичною метою. Так уролог визначає, чи є запалення, і дивиться, які будуть виділення при сечовипусканні після процедури.

Небезпека масажу простати

Масаж простати також використовують для сексуальної стимуляції, щоб досягти збудження, посилити ерекцію чи розслабити пряму кишку перед анальним сексом. Але проводити його потрібно обережно, оскільки агресивний масаж може спричинити ректальну кровотечу, через яку загострюється геморой та збільшується ризик підхопити бактеріальну інфекцію.

Ще масаж передміхурової залози не можна проводити чоловікам із гострим бактеріальним простатитом. Масаж тільки посилює запалення, і бактерії можуть потрапити в інші частини сечовивідних шляхів та кров. Крім того, масаж простати протипоказаний при раку передміхурової залози, оскільки може призвести до розриву пухлинних клітин та їх поширення на довколишні тканини.

Перед масажем краще проконсультуватися особисто в уролога. Він проведе обстеження та порадить, що робити для профілактики захворювань простати