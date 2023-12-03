Такой человек нужен в каждом подразделении: в Харькове студенты-реабилитологи делают массаж бойцам
В Харькове команда мобильных реабилитологов обучает студентов местных медицинских вузов делать массажи украинским бойцам. План-максимум – подготовить столько реабилитологов, чтобы в каждом подразделении был свой специалист, который работал бы на месте.
Корреспондентка Анна Черненко рассказала подробности 24 Каналу. Проект начинался с того, что реабилитологи своими силами приезжали на передовую, где разминали спины защитникам.
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Трудно переоценить значение профессионального массажа для украинских военнослужащих, ведь они вынуждены работать с большими нагрузками. Один бронежилет чего стоит – это 20–30 килограмм.
Мы команда мобильных реабилитологов, работающих на передовой. Теперь мы учим студентов – будущих реабилитологов. Нам очень не хватает специалистов именно в этом направлении,
– отметила реабилитолог Галина Гагинава.
По ее словам, такая реабилитация дает очень хорошие результаты, потому что восстанавливают спины бойцов в зависимости от специфики их работы. Помимо лечебного массажа, предлагают также профилактический.
Защитники довольны результатом
Бойцы ощущают значительное облегчение после массажа, чем искренне делятся.
Изменения есть. Конечно, есть. В последний раз я так вышел (после массажа – 24 Канал) и спины не чувствовал, будто ее нет. Это очень приятно,
– сказал военный Павел.
Не менее важно это и для самих студентов, ведь сейчас почти нет возможности практиковаться. Кроме того, для них это возможность быть полезными.
"Для меня это очень важно, потому что у меня вся семья военных. Когда приезжает отец, у него все болит, и мне нужно ему помогать. И мне хочется помогать другим", – поделилась студентка Виолетта.
Что нужно знать о массаже: основное
- Профессиональный массаж приносит много пользы для человеческого организма. В частности, очищает ткани, положительно влияет на обмен веществ, способствует уменьшению жировых отложений и целлюлита, снимает мышечную усталость и напряжение, способствует быстрому восстановлению тела после травм.
- В то же время в этой сфере существует мошенничество. Так, немало видов массажа не имеют научно обоснованного влияния – терапия полярности, шиацу, акупрессура и т.д.
- Желательно, чтобы массажист имел медицинское образование и был осведомлен в анатомии. В частности, специалист поймет, на каком расстоянии от операционной раны нужно остановиться.