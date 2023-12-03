Корреспондентка Анна Черненко рассказала подробности 24 Каналу. Проект начинался с того, что реабилитологи своими силами приезжали на передовую, где разминали спины защитникам.

Читайте также Массаж колена: техника, которая поможет уменьшить боль в домашних условиях

Трудно переоценить значение профессионального массажа для украинских военнослужащих, ведь они вынуждены работать с большими нагрузками. Один бронежилет чего стоит – это 20–30 килограмм.

Мы команда мобильных реабилитологов, работающих на передовой. Теперь мы учим студентов – будущих реабилитологов. Нам очень не хватает специалистов именно в этом направлении,

– отметила реабилитолог Галина Гагинава.

По ее словам, такая реабилитация дает очень хорошие результаты, потому что восстанавливают спины бойцов в зависимости от специфики их работы. Помимо лечебного массажа, предлагают также профилактический.

Защитники довольны результатом

Бойцы ощущают значительное облегчение после массажа, чем искренне делятся.

Изменения есть. Конечно, есть. В последний раз я так вышел (после массажа – 24 Канал) и спины не чувствовал, будто ее нет. Это очень приятно,

– сказал военный Павел.

Не менее важно это и для самих студентов, ведь сейчас почти нет возможности практиковаться. Кроме того, для них это возможность быть полезными.

"Для меня это очень важно, потому что у меня вся семья военных. Когда приезжает отец, у него все болит, и мне нужно ему помогать. И мне хочется помогать другим", – поделилась студентка Виолетта.

Что нужно знать о массаже: основное